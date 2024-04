La Soluzione ♚ La cannuccia che si usava per scrivere

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La cannuccia che si usava per scrivere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALAMO

Curiosità su La cannuccia che si usava per scrivere: Di oggi. per scrivere si usavano inchiostri di diversi colori, il più comune era quello nero (atramentum) e ci si serviva di una cannuccia (calamus)... Il calamo, dal greco kàlamos (aµ), è un pezzo di canna o giunco con un'estremità appuntita per potersene servire ad usi scrittori. Venne sostituito dalla penna d'oca progressivamente, tra il VI e il IX secolo. Il calamo conferisce alla scrittura un contrasto tra pieni e filetti, ovvero un contrasto di spessore nei tratti.

