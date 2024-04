La Soluzione ♚ La cannuccia che s usava per scrivere La definizione e la soluzione di 6 lettere: La cannuccia che s usava per scrivere. CALAMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La cannuccia che s usava per scrivere: Shang), ragion per cui la lingua e la scrittura come periodo sono strettamente collegate. i caratteri in origine sono nati per scrivere sulle piastre delle... Il calamo, dal greco kàlamos (aµ), è un pezzo di canna o giunco con un'estremità appuntita per potersene servire ad usi scrittori. Venne sostituito dalla penna d'oca progressivamente, tra il VI e il IX secolo. Il calamo conferisce alla scrittura un contrasto tra pieni e filetti, ovvero un contrasto di spessore nei tratti. Altre Definizioni con calamo; cannuccia; usava; scrivere; Si usava per fare il punto; Si usava con lo stilo; Aiuta il laureando a scrivere e a discutere la tesi; Si può scrivere sul libro;

CALAMO

