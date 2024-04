La Soluzione ♚ Nella corrida sventola la muleta

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORERO

Curiosità su Nella corrida sventola la muleta: Sa che la corrida potrebbe costargli cara, se invece il berretto atterra diritto allora riuscirà a toreare senza problemi. come in ogni corrida, il pubblico... Nel mondo della tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla.

