La Soluzione ♚ Arturo : dirigeva a bacchetta

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Arturo : dirigeva a bacchetta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOSCANINI

Curiosità su Arturo : dirigeva a bacchetta: Wikiquote contiene citazioni di o su arturo toscanini wikimedia commons contiene immagini o altri file su arturo toscanini arturo toscanini - topic (canale), su... Arturo Toscanini (Parma, 25 marzo 1867 – New York, 16 gennaio 1957) è stato un direttore d'orchestra italiano. Viene considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra di sempre, per l'omogeneità e la brillante intensità del suono, la grande cura dei dettagli, il perfezionismo e l'abitudine di dirigere senza partitura grazie a un'eccezionale memoria fotografica. Viene ritenuto in particolare uno dei più autorevoli interpreti di Verdi, Beethoven, Brahms e Wagner. Fu uno dei più acclamati musicisti della fine del XIX e della prima metà del XX secolo, acquisendo fama internazionale anche grazie alle trasmissioni radiofoniche e televisive e ...

