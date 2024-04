La Soluzione ♚ Aiuta a viver bene

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Aiuta a viver bene. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RENDITA

Curiosità su Aiuta a viver bene: vivere aiuta a non morire è il quinto album in studio del rapper e cantautore italiano dargen d'amico, pubblicato il 30 aprile 2013 dalla universal music... Una rendita finanziaria è una successione di importi, chiamate rate, da riscuotere (o da pagare) in epoche differenti, chiamate scadenze, ad intervalli di tempo determinati. Una rendita S è quindi individuata da 3 argomenti: R k {\displaystyle R_{k}\;} : rata da riscuotere (o da pagare) alla scadenza t k {\displaystyle t_{k}\;} t k ...

Altre Definizioni con rendita; aiuta; viver; bene;