La Soluzione ♚ Li aiuta il caritatevole

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Li aiuta il caritatevole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BISOGNOSI

Curiosità su Li aiuta il caritatevole: Aggiunta ad altre attività di cooperazione con altri partner. il programma "acquista ed aiuta" (shop and aid program) raccoglie donazioni private tramite... Il santuario della Madonna dei Bisognosi, detto anche santuario della Madonna del Monte, è situato sul monte Serra Secca, in Abruzzo, al confine tra Pereto e Rocca di Botte, a 1043 m s.l.m.

