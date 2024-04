La Soluzione ♚ Una qualità del caritatevole La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una qualità del caritatevole. BONTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una qualita del caritatevole: Bontà loro fu un talk show nato da un'idea di Angelo Guglielmi e condotto da Maurizio Costanzo, trasmesso su Rai 1 in seconda serata tra il 1976 e il 1978 e nella fascia del primo pomeriggio tra il 2010 e il 2011. Sostantivo Significato e Curiosità su: Bontà loro fu un talk show nato da un'idea di Angelo Guglielmi e condotto da Maurizio Costanzo, trasmesso su Rai 1 in seconda serata tra il 1976 e il 1978 e nella fascia del primo pomeriggio tra il 2010 e il 2011. bontà ( citazioni) f inv capacità di compassione e di empatia (per estensione) comportamento benevolente grande è la bontà , non ha mai termine buona caratteristica di un prodotto; di sapore piacevole al gusto grandezza solidale anche nel donare qualità "costruita" sul bene pacifico la bontà è custodita nella libertà Sillabazione bon | tà Pronuncia IPA: /bon'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino bonitas che deriva da bonus cioè"buono" Citazione Sinonimi calma, tranquillità, mitezza, mansuetudine, dolcezza, delicatezza, finezza, sensibilità, gentilezza, cortesia, soavità, affabilità, amabilità, cordialità, amorevolezza, benevolenza, bonarietà, positività, umanità, apertura, disponibilità, tolleranza, indulgenza, clemenza, comprensione, generosità, altruismo, filantropia, carità, pietà, magnanimità

(di intenti, animo) moralità, onestà, elevatezza, grandezza, valore, rettitudine, serietà, onorabilità, purezza, innocenza, correttezza, rigore, rigorosità, equità

moralità, onestà, elevatezza, grandezza, valore, rettitudine, serietà, onorabilità, purezza, innocenza, correttezza, rigore, rigorosità, equità ragionevolezza, educazione, ubbidienza, diligenza, accuratezza

(di merce, prodotto) validità, utilità, vantaggio, convenienza, opportunità, efficienza, produttività, fattività, capacità, esperienza, perizia, abilità, autenticità, genuinità, originalità, importanza, peso, qualità, pregio

validità, utilità, vantaggio, convenienza, opportunità, efficienza, produttività, fattività, capacità, esperienza, perizia, abilità, autenticità, genuinità, originalità, importanza, peso, qualità, pregio (di cibo) buon sapore, squisitezza, gradevolezza

buon sapore, squisitezza, gradevolezza (dell’aria) salubrità

salubrità (di cura, terapia, rimedio) efficacia

efficacia (per estensione) beatitudine Contrari cattiveria, malvagità, malignità, crudeltà

(di intenti, animo) immoralità, disonestà, bassezza

immoralità, disonestà, bassezza (di merce, prodotto) inutilità, svantaggio, sconvenienza, inopportunità

inutilità, svantaggio, sconvenienza, inopportunità (di cura, terapia, rimedio) efficacia Varianti (antico) bontade, bontate Proverbi e modi di dire atti di bontà : buone azioni Altre Definizioni con bontà; qualità; caritatevole; Romanzo storico di lppolito Nievo; Squisitezza; Hanno ottime qualità; Superficiali apparenti come certe qualità; Superiore per qualità; Il caritatevole soccorritore di una parabola di Gesù; Il caritatevole soccorritore d una parabola di Gesù; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una qualità del caritatevole

BONTÀ

B

O

N

T

À

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Una qualità del caritatevole' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.