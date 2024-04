La Soluzione ♚ Adesivo per vetrai

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Adesivo per vetrai. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MASTICE

Curiosità su Adesivo per vetrai: Semplice fatto che l'acqua contenuta nelle giunzioni o il cemento adesivo ha rammollito l'adesivo solubile in acqua. il metodo doppio: è una combinazione dei... Il mastice di Chios (in greco: µasta (masticha o mastiha da confrontare con il termine generico mastice) è una resina vegetale ottenuta dal lentisco (Pistacia lentiscus L.), coltivato sull'isola greca di Chios. È un prodotto riconosciuto e registrato come DOP dall'Unione europea dal 1997 con il nome di Masticha Chiou. L'arte di coltivare il lentisco e la sua resina in Grecia è, inoltre, patrimonio mondiale immateriale dell'umanità dal 2014. In Grecia è anche noto anche come "lacrime di Chio", dato che la resina può condensare in piccole gocce e dato che viene coltivata proprio nell'isola di Chio. Si tratta di un lattice che può sgorgare ...

