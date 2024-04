La Soluzione ♚ Abbraccia i bottoni

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Abbraccia i bottoni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASOLA

Curiosità su Abbraccia i bottoni: Colore celeste del colletto e dei paramani, la fodera rossa della giubba, i bottoni in argento bombati). il copricapo (il berretto) è rigido con fregio dell'arma... Asola (Àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 876 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia.

