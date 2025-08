Si abbraccia con passione nei cruciverba: la soluzione è Arte

Home / Soluzioni Cruciverba / Si abbraccia con passione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si abbraccia con passione' è 'Arte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTE

Curiosità e Significato di Arte

Approfondisci la parola di 4 lettere Arte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arte? L'arte è l'espressione creativa dell'animo umano, capace di comunicare emozioni, pensieri e storie attraverso diverse forme come pittura, scultura o musica. È un abbraccio appassionato tra l’artista e il mondo, un modo per condividere sentimenti profondi e riflettere sulla vita. In fondo, l’arte è il linguaggio più universale che ci unisce e ci commuove.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si abbraccia con l occhioSi abbraccia con lo sguardoSi abbraccia con gli occhiL abbraccia chi si converte al cristianesimoSi alternano alle gioie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arte

Hai davanti la definizione "Si abbraccia con passione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N E E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEREO" NEREO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.