La Soluzione ♚ Si alzano o si abbassano nei palcoscenici

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si alzano o si abbassano nei palcoscenici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIPARI

Curiosità su Si alzano o si abbassano nei palcoscenici: Quella che hanno sentito. la banda è sospettosa. le luci si abbassano e don knotts, scooby e shaggy si nascondono. velma e fred escono per cercare indizi,... Il sipario di boccascena, o più comunemente sipario, è quel drappo scorrevole che chiude l'arco scenico dividendo il palcoscenico di un teatro dalla sala e dagli spettatori. Spesso è un oggetto artistico decorato con passamanerie e ricami. È sempre di velluto, tessuto molto pesante, poiché una delle sue funzioni è quella di non lasciar passare i rumori e le luci del palcoscenico durante i cambi di scena fra un atto e l'altro. In alto, a rifinire il boccascena in muratura, è montato un panno fisso, detto arlecchino fisso, in velluto drappeggiato, solitamente dello stesso colore del sipario. I sipari più interessanti e belli sono ancora ...

