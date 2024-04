La Soluzione ♚ Abbassamento di voce

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbassamento di voce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAUCEDINE

Curiosità su Abbassamento di voce: Circonflesso (^): indica l'iniziale elevazione e il successivo abbassamento della voce la collocazione degli accenti è identica a quella degli spiriti:... Per raucedine si intende una alterazione della normale voce, ove appare aspra e stridula o bassa e cavernosa, tremolante, oppure con un tono più alto o basso, spesso un episodio a carattere benigno, che può far parte dei disturbi della fonazione. La raucedine può essere un disturbo isolato, ma più spesso è associato a tosse, difficoltà alla deglutizione, febbre e difficoltà respiratorie.

