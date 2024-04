La Soluzione ♚ Abbassamenti del fondo stradale

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Abbassamenti del fondo stradale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AVVALLAMENTI

Curiosità su Abbassamenti del fondo stradale: Che molte località del comune di erto furono sgomberate durante quella giornata. fu anche deciso di sospendere la circolazione stradale, sulla strada che...

