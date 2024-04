La Soluzione ♚ S abbarbicano sui muri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: S abbarbicano sui muri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDERA - RAMPICANTI

Curiosità su S abbarbicano sui muri: Struttura si sviluppa su tre piani, due fuori terra e uno interrato, che si abbarbicano attorno a una corte centrale piuttosto ampia. la struttura, realizzata... L'edera comune (Hedera helix L., 1753) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Araliaceae.

