La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La tendenza a voler allargare i propri confini' è 'Espansionismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPANSIONISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La tendenza a voler allargare i propri confini" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tendenza a voler allargare i propri confini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Espansionismo? L'espansionismo rappresenta un atteggiamento che spinge un paese o un gruppo a estendere il proprio territorio o influenza oltre i limiti attuali. È spesso motivato dalla volontà di aumentare il potere, le risorse o il prestigio, portando a politiche di conquista o di ampliamento territoriale. Questa tendenza può manifestarsi attraverso azioni militari, accordi diplomatici o insediamenti. La storia mostra numerosi esempi di questa dinamica, che può influenzare profondamente le relazioni internazionali.

Quando la definizione "La tendenza a voler allargare i propri confini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tendenza a voler allargare i propri confini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Espansionismo:

E Empoli S Savona P Padova A Ancona N Napoli S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tendenza a voler allargare i propri confini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

