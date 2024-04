La Soluzione ♚ Vale più di penta La definizione e la soluzione di 3 lettere: Vale più di penta. ESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Vale piu di penta: Una scala pentatonica (dal greco pta, penta, "cinque" e t, tonos, "tensione", derivato dal verbo te ovvero teino, "tendere, allungare", che ha... Altre Definizioni con esa; vale; penta; Vale la sufficienza; Vale stop;

La risposta a Vale più di penta

ESA

E

S

A

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Vale più di penta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.