La Soluzione ♚ Una valle nel nord della Lombardia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una valle nel nord della Lombardia. TROMPIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una valle nel nord della lombardia: Comprende le regioni liguria, lombardia, piemonte e valle d'aosta. confina a ovest con la francia tramite le alpi occidentali, a nord con la svizzera mediante... La val Trompia o Valtrompia (in dialetto bresciano: Vall Trómpia, pronunciato ['(v)al 'trompj]), conosciuta anche come "La via del Ferro", è una delle tre valli principali della provincia di Brescia. Divisa in 18 comuni, al 31 dicembre 2022 conta 112.322 abitanti. Pare derivi il suo nome dai Triumplini, antica popolazione retica. Interamente percorsa dal fiume Mella per una lunghezza di circa 50 km, ha un andamento essenzialmente da nord a sud, dal massiccio cristallino delle Tre Valli allo sbocco nella pianura padana a Brescia e non presenta segni di attività geomorfologica glaciale. Altre Definizioni con trompia; valle; nord; lombardia; Una valle del Trentino percorsa dal Noce; Valle delle Dolomiti dove si parla ladino; Nord-Est; Nord Nord-Ovest; Confina con Lombardia e Veneto; La Brembana è in Lombardia;

