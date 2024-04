La Soluzione ♚ Tondo pizzo ricamato La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tondo pizzo ricamato. CENTRINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Tondo pizzo ricamato: (997 m) monte saràvulli / mali xëravulli (1.246 m) pizzo garrone / maja e gharrunit (1129 m) pizzo pèlavet / maja e pelavet (1.279 m m) rahji i dxunait... Centrino (Intel Centrino Mobile Technology) è una tecnologia sviluppata da Intel (dalla fusione delle parole "centre" e "neutrino") specificamente pensata per l'utilizzo nell'ambito dei computer portatili e introdotta, nella sua prima versione, il 12 marzo 2003. Nel tempo, il marchio Centrino ha acquisito sempre maggiore importanza, soprattutto grazie alle ottime prestazioni e ai grandi investimenti in campo marketing operati dal produttore, fino a diventare quasi simbolo dell'hardware pensato per i dispositivi mobile, sebbene esistano in commercio anche soluzioni basate su prodotti non Intel. Altre Definizioni con centrino; tondo; pizzo; ricamato; Tondo dipinto di Michelangelo agli Uffizi; Un tondo legume; Pizzo delicatissimo; Il pizzo di Burano;

La risposta a Tondo pizzo ricamato

CENTRINO

C

E

N

T

R

I

N

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Tondo pizzo ricamato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.