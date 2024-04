La Soluzione ♚ Pizzo della val Bregaglia

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pizzo della val Bregaglia. BADILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pizzo della val bregaglia: Vedi pizzo badile (disambigua). il pizzo badile (3.308 m s.l.m. - piz badile in romancio) è la cima più conosciuta dei monti della val bregaglia, al confine... La pala, conosciuta anche come badile, è uno strumento manuale per scavare, sollevare e spostare materiali sfusi, come terra, biada, carbone, ghiaia, neve, sabbia o altro materiale minuto. Adattate per molti compiti e ambienti diversi, le pale sono molto utili in agricoltura, negli scavi edili e negli scavi archeologici. La maggior parte delle pale sono costituite da una lama larga fissata a un manico di media lunghezza. Le lame delle pale sono generalmente realizzate in lamiera d'acciaio o plastica dura e sono molto robuste. I manici delle pale sono solitamente realizzati in legno (in particolare varietà specifiche come frassino o acero) o ...

