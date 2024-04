La Soluzione ♚ Si fa solo con l uva La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si fa solo con l uva. VENDEMMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si fa solo con l uva: Neolitico; si pensa che la scoperta fu casuale e dovuta a fermentazione naturale avvenuta in contenitori dove gli uomini riponevano l'uva. le più antiche... La vendemmia è la raccolta delle uve da vino. Nel caso delle uve da tavola si usa semplicemente, come per l'altra frutta, il termine raccolta. Altre Definizioni con vendemmia; solo; La sequenza che può essere compresa solo da esseri umani; Decolla solo se trainato;

La risposta a Si fa solo con l uva

VENDEMMIA

V

E

N

D

E

M

M

I

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Si fa solo con l uva' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.