La Soluzione ♚ La schiaccia il rullo compressore

La definizione e la soluzione di 6 lettere: La schiaccia il rullo compressore. GHIAIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La ghiaia è quel tipo di materiale inerte, non friabile, non idrosolubile (come invece è, ad esempio, il gesso), che, provenendo dalla frantumazione di roccia compatta per azione naturale, ha subìto un'ulteriore azione meccanica abrasiva da parte di acqua e ghiaccio, con conseguente arrotondamento degli spigoli e dei bordi (ciottolo). In mancanza di questa azione abrasiva, si hanno spigoli acuti, ed il materiale si denomina pietrisco.

