La Soluzione ♚ Racchiudono il polline La definizione e la soluzione di 6 lettere: Racchiudono il polline. ANTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Racchiudono il polline: In grani di polline. quelli femminili appaiono come piccoli coni di colore verdastro. l'impollinazione avviene quando un granulo di polline atterra su... Le antère - al singolare antèra - (dal greco antheros, 'fiorito') sono la parte terminale degli stami, gli organi sessuali maschili delle Angiosperme (o piante a fiore) e sono deputate alla produzione del polline. Nello stame l'antera è accompagnata e sorretta da un peduncolo detto filamento. L'antera è composta da due teche, ciascuna dotata di due sacche polliniche prima della maturità, numero costante nelle Angiosperme. Si aprono, solitamente per deiscenza, per diffondere i granuli di polline all'esterno. È una struttura omologa al microsporangio (la struttura che forma i gameti maschili) in altri cladi. Altre Definizioni con antere; racchiudono; polline; Veloci auto della Polizia; Contengono il polline; Racchiudono il polline dei fiori; Racchiudono le castagne;

La risposta a Racchiudono il polline

ANTERE

A

N

T

E

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Racchiudono il polline' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.