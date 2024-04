La Soluzione ♚ Pronta a saltare in aria

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pronta a saltare in aria. MINATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pronta a saltare in aria: Di esplosivo nella macchina su cui si trovavano i tre italiani, pronta a saltare in aria all'arrivo all'aeroporto, circostanza che convinse i soldati americani... Campo minato è un videogioco rompicapo per singolo giocatore sviluppato da Robert Donner e Curt Johnson e pubblicato nel 1990 nella raccolta Microsoft Entertainment Pack 1 per Windows 3.1. Lo scopo del gioco è ripulire un campo minato senza far esplodere le mine. Il gioco fu riscritto per molte piattaforme, anche se la sua versione più famosa è quella inclusa in Microsoft Windows – uscita molti anni dopo le varie conversioni – il cui titolo fu in seguito modificato in Prato fiorito, sostituendo le mine con fiori. Nelle versioni per Linux, tuttavia, il nome è sempre Campo minato o Mine.

Altre Definizioni con minata; pronta; saltare; aria;