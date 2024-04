La Soluzione ♚ Lo prestano le reclute La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo prestano le reclute. GIURAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo prestano le reclute: Lavori di ristrutturazione, hen e i vigili della 118 prestano soccorso, tra le persone sepolte tra le macerie ce ne sono due in pericolo di vita, e dato... Il giuramento è la promessa di adempiere a determinati obblighi o di mantenere certi comportamenti legati a qualcosa o a qualcuno che colui che presta giuramento considera sacro, solitamente un Dio; oppure una solenne dichiarazione, generalmente resa invocando come garante una divinità, riguardo alla veridicità della propria testimonianza. Altre Definizioni con giuramento; prestano; reclute; Le prestano i medici; I soldati che prestano servizio negli aeroporti; Fa filare le reclute; Addestra le reclute;

La risposta a Lo prestano le reclute

GIURAMENTO

