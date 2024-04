La Soluzione ♚ Pregi virtù La definizione e la soluzione di 4 lettere: Pregi virtù. DOTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Pregi virtu: Lato animale. essi esasperano pregi e difetti del genere umano: dalla brama incontrollabile di re eurizione alle virtù come educatore di chirone. dalla... Il distretto di Doti è un distretto del Nepal, in seguito alla riforma costituzionale del 2015 fa parte della provincia Sudurpashchim Pradesh. Il capoluogo è Dipayal Silgadhi. Geograficamente il distretto appartiene alla zona collinare delle Mahabharat Lekh. Altre Definizioni con doti; pregi; virtù; Lo erano i Flamini romani; Qualità pregi; Sono pari nei pregi; Hanno segrete virtù per chi ci crede; Virtù contemplativa;

La risposta a Pregi virtù

DOTI

D

O

T

I

