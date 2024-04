La Soluzione ♚ Lettera che viaggia sigillata La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lettera che viaggia sigillata. ASSICURATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lettera che viaggia sigillata: sigillata e quindi ancora non letta, mentre curatolo suppone fosse stata aperta con un tagliacarte ai margini. ^ la risposta suggerita era: «dire che... Nella strategia militare, la distruzione mutua assicurata (traduzione letterale dall'inglese mutual assured destruction, in sigla MAD, lett. "folle") è una teoria che in concreto si sviluppa intorno all'ipotesi di una situazione di attacco o comunque aggressione militare con uso di armi nucleari; la tesi proposta è che ogni utilizzo di simili ordigni da parte di uno dei due opposti schieramenti finirebbe per determinare la distruzione sia ... Altre Definizioni con assicurata; lettera; viaggia; sigillata; Prima lettera di Foscolo; Inviare un pacco o una lettera; Lo consulta chi viaggia in treno; Viaggia su rotaie;

La risposta a Lettera che viaggia sigillata

ASSICURATA

A

S

S

I

C

U

R

A

T

A

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Lettera che viaggia sigillata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.