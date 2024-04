La Soluzione ♚ Interviene nei fattacci La definizione e la soluzione di 7 lettere: Interviene nei fattacci. POLIZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Interviene nei fattacci: Sul piccolo schermo accanto a gigi proietti, nello spettacolo fatti e fattacci (che vince il festival della rosa d'oro di montreaux per l'intrattenimento)... La polizia è un organo pubblico fornito da uno Stato con finalità di contrasto alla criminalità, mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Il termine identifica organismi di diritto pubblico principalmente delegati a svolgere e a sovrintendere a determinate funzioni e/o competenze. Possono esistere varie funzioni e specialità come la polizia stradale, polizia giudiziaria; inoltre possono essere presenti anche delle unità speciali con particolari compiti, come la polizia scientifica o dei reparti operativi di forze speciali, comunemente detti teste di cuoio. Negli Stati contemporanei la sfida che appare più impegnativa ... Altre Definizioni con polizia; interviene; fattacci; Presta servizio nelle stazioni; È formata da agenti del Comune; L ha il dispositivo che interviene su se stesso; Interviene con gli arnesi;

POLIZIA

La risposta a 'Interviene nei fattacci' è POLIZIA, verificata di 7 lettere.