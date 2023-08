L ha il dispositivo che interviene su se stesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha il dispositivo che interviene su se stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : AUTOREGOLAZIONE

Significato/Curiosità : L ha il dispositivo che interviene su se stesso

L'"autoregolazione" è un processo in cui un sistema o dispositivo è dotato di meccanismi interni che gli consentono di adattarsi e regolare il proprio funzionamento in base alle variazioni dell'ambiente o delle condizioni. Questo concetto si applica a una vasta gamma di settori, dalla biologia all'ingegneria. Un sistema autoregolante è in grado di mantenere un equilibrio o una condizione ottimale senza necessità di interventi esterni costanti. Questo concetto è spesso utilizzato nel design di tecnologie avanzate, come termostati che regolano automaticamente la temperatura o sistemi biologici che mantengono costanti i livelli di alcuni parametri.

