Frasi divertenti. AMENTIÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Frasi divertenti: Aiutarlo, ma il conte duval, capendo male, convertirà le battute in frasi divertenti, le quali soddisferanno gli spettatori, che richiederanno parecchie... In botanica, con il termine amento s'intende un'infiorescenza a grappolo, generalmente pensile, caratteristica di certi alberi, specialmente del sottordine Hamamelidae, le famiglie Salicaceae e Fagaceae. Altre Definizioni con amentià; frasi; divertenti; È padre di frasi scontate; Il generale francese da cui derivano le frasi scontate; La popolare Banda di divertenti numeri musicali; Serial televisivo con episodi solitamente divertenti;

AMENTIÀ

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Frasi divertenti' è AMENTIÀ.