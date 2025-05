Le consonanti come la S nei cruciverba: la soluzione è Sibilanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Le consonanti come la S

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le consonanti come la S' è 'Sibilanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIBILANTI

Curiosità e Significato di "Sibilanti"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sibilanti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sibilanti.

Le consonanti sibilanti sono suoni caratterizzati da un flusso d'aria che produce una certa frizione, creando un effetto simile a un sibilo. Esempi comuni includono le consonanti s, sh, z e f. Questi suoni sono spesso presenti in vari linguaggi e contribuiscono a ricchezza fonetica delle lingue.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le consonanti in menoLe consonanti dei saniLe consonanti nella cenaLe consonanti in senoLe consonanti di Egidio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Sibilanti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le consonanti come la S", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O T O M M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOMMASO" TOMMASO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.