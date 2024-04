La Soluzione ♚ Le effettua il fattorino La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le effettua il fattorino. CONSEGNE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Le effettua il fattorino: il rider, in italiano anche ciclofattorino, è un lavoratore che effettua consegne a domicilio, per lo più di cibo, spostandosi prevalentemente con cicli... Kiki - Consegne a domicilio (, Majo no takkyubin, lett. "Le consegne espresse della strega") è un film d'animazione del 1989 scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono del 1985, il film parla di Kiki, una strega di tredici anni che, seguendo la tradizione, lascia la casa della famiglia, assieme al proprio gatto Jiji, per trovare una città dove stabilirsi. La pellicola, sceneggiata dallo stesso Miyazaki che ne ha anche curato la produzione con lo Studio Ghibli, è stata distribuita in Giappone dalla Toei Company. Altre Definizioni con consegne; effettua; fattorino; Il giardiniere la effettua per alleggerire la pianta; Lo è il pagamento che si effettua in più volte; Fattorino d albergo; Fattorino con ciclomotore che effettua consegne;

