La Soluzione ♚ Donatella cantautrice La definizione e la soluzione di 7 lettere: Donatella cantautrice. RETTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Donatella cantautrice: (en) donatella rettore, su musicbrainz, metabrainz foundation. (en) donatella rettore / donatella rettore (altra versione), su whosampled. donatella rettore... Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore (Castelfranco Veneto, 8 luglio 1955), è una cantante, paroliera e attrice italiana. In attività sin dai primi anni settanta, nota per il suo stile dissacrante e ironico, fu tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine, all'avanguardia e aggressiva, e della performance, adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Altre Definizioni con rettore; donatella; cantautrice; Ha un importante carica presso il giornale; Quello d orchestra sale sul podio; Cantautrice tedesca; La Toffoli cantautrice;

La risposta a Donatella cantautrice

RETTORE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Donatella cantautrice' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.