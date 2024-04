La Soluzione ♚ La R della scritta INRI La definizione e la soluzione di 3 lettere: La R della scritta INRI. REX Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La r della scritta inri: Disambiguazione – "inri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inri (disambigua). nei vangeli, il titulus crucis (titolo della croce) fu un'iscrizione... Tyrannosaurus (Osborn, 1905; il cui nome significa lucertola tirannica), spesso abbreviato in T. rex (diminutivo scientifico) o colloquialmente T-Rex, è un genere estinto di dinosauro teropode tyrannosauride vissuto nel Cretaceo superiore, in quello che oggi è il Nordamerica, che a quell'epoca era un continente isolato nominato Laramidia. I suoi fossili si trovano in una varietà di formazioni risalenti al piano Maastrichtiano del Cretaceo superiore, circa 72,7-66 milioni di anni fa. Fu una delle specie degli ultimi dinosauri non aviani quando si ebbe l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene, che ne determinò la scomparsa. Come gli ... Altre Definizioni con rex; scritta; inri; La scritta opposta a max; Scritta senza le consonanti; Il cartiglio che riportava le lettere INRI in latino; La R della sigla INRI;

La risposta a La R della scritta INRI

REX

R

E

X

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La R della scritta INRI' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.