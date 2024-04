La Soluzione ♚ Allegro La definizione e la soluzione di 4 lettere: Allegro. GAIO - LIETO - VIVACE - CONTENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Allegro: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi allegro (disambigua). allegro nel lessico musicale è un'indicazione agogica, cioè un'indicazione... Gaio (in latino Gaius; 110 – 180) è stato un giurista romano. La sua eccezionale fama tra gli studiosi del diritto romano e del diritto in generale è dovuta al ritrovamento nel 1816 di un manoscritto contenente le Istituzioni, opera in quattro libri (o commentari) che il giurista aveva predisposto a fini didattici e che fotografa con impareggiabile nitidezza il quadro del diritto romano arcaico e preclassico. Si tratta dell'unica opera del periodo classico ad esserci pervenuta direttamente, senza il tramite (e le interpolazioni) dei giuristi giustinianei. Altre Definizioni con gaio; allegro; Lieto e spensierato; Il Calvo poeta latino; Allegro e contento; Allegro e cordiale;

GAIO

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.