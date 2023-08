Festante allegro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festante allegro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIOIOSO

Significato/Curiosita : Festante allegro

Primavera) aiuto i. allegro (info file) ii. largo (info file) iii. allegro (info file) concerto nº 2 in sol minore (l'estate) aiuto i. allegro non molto (info... gioiosa ionica o gioiosa jonica ('a gejusa in calabrese, geliosa in greco-calabro) è un comune italiano di 6 824 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Festante allegro : festante; allegro; Un idiomatico nome del loglio infestante ; La più infestante e tenace delle erbe; Un erba infestante ; Insetto lucifugo infestante di colore bruno; Erba infestante cosa di rapida e larga diffusione; allegro sorridente; allegro lieto; Contento allegro ; allegro e gioioso; allegro vivace;

Cerca altre Definizioni