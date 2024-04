La Soluzione ♚ In testa è capelluto

La definizione e la soluzione di 5 lettere: In testa è capelluto. CUOIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su In testa e capelluto: Il cuoio capelluto è l'area della testa ricoperta dai capelli. il cuoio capelluto ha cinque strati: - il primo è formato dalla pelle, ed è spesso ricoperto... Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa imputrescibile. Nella grande maggioranza dei casi il cuoio (nel linguaggio corrente detto anche pelle o pellame come in "giacca in pelle" o "pellame per abbigliamento") è ottenuto di fatto dagli scarti e le membra delle carcasse di animali, ossia dalla pelle di animali allevati e uccisi a scopi alimentari, anche per ...

