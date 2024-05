La Soluzione ♚ Materia prima per le suole

: CUOIO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Materia prima per le suole: La pianta del piede. per secoli le suole sono state realizzate in legno per gli zoccoli, in paglia o altre fibre intrecciabili per sandali e ciabatte,... Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa imputrescibile. Nella grande maggioranza dei casi il cuoio (nel linguaggio corrente detto anche pelle o pellame come in "giacca in pelle" o "pellame per abbigliamento") è ottenuto di fatto dagli scarti e le membra delle carcasse di animali, ossia dalla pelle di animali allevati e uccisi a scopi alimentari, anche per questo i cuoi di gran lunga più utilizzati sono cuoi bovini, ovini, caprini, suini, equini, di pesci e più raramente di canguro, cervo, struzzo. Da questo punto di vista è bene fare una precisazione sulla ...

Altre Definizioni con cuoio; materia; prima; suole;