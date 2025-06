È la reggia delle rane nei cruciverba: la soluzione è Pantano

PANTANO

Curiosità e Significato di "Pantano"

Perché la soluzione è Pantano? Il termine pantano evoca l'immagine di un ambiente paludoso e umido, dove le rane trovano il loro habitat ideale. Questi luoghi sono caratterizzati da acqua stagnante e vegetazione abbondante, creando un ecosistema ricco e diversificato. Proprio per questo motivo, il pantano è spesso considerato una reggia per le rane, che vi prosperano e si riproducono in abbondanza.

Come si scrive la soluzione Pantano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

