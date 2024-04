La Soluzione ♚ Melmosi paludosi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Melmosi paludosi. PANTANOSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Melmosi paludosi: Centla è una municipalità dello stato di Tabasco, nel Messico meridionale, il cui capoluogo è la città di Frontera. La municipalità conta 102.110 abitanti (2010) e ha un'estensione di 2.701,9 km². Il significato del nome della località in lingua nahuatl significa In mezzo al campo di grano. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Centla è una municipalità dello stato di Tabasco, nel Messico meridionale, il cui capoluogo è la città di Frontera. La municipalità conta 102.110 abitanti (2010) e ha un'estensione di 2.701,9 km². Il significato del nome della località in lingua nahuatl significa In mezzo al campo di grano. pantanosi m pl

plurale di pantanoso Sillabazione pan | ta | nó | si Etimologia / Derivazione vedi pantanoso Altre Definizioni con pantanosi; melmosi; paludosi; Limacciosi melmosi; Luoghi melmosi; Malattia da luoghi paludosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Melmosi paludosi

PANTANOSI

P

A

N

T

A

N

O

S

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Melmosi paludosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.