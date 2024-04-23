La pronuncia il difensore in tribunale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pronuncia il difensore in tribunale' è 'Arringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRINGA

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Perché la soluzione è Arringa? L'aringa è la pronuncia che il difensore utilizza in tribunale per sostenere la propria tesi e convincere i giudici della bontà della propria argomentazione. Questa espressione si caratterizza per l'uso di un linguaggio articolato e persuasivo, volto a evidenziare i punti fondamentali della difesa. Durante l'aringa, l'avvocato si impegna a presentare le prove e a confutare le accuse, svolgendo un ruolo determinante nel processo giudiziario. La sua efficacia può influenzare l'esito del procedimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pronuncia il difensore in tribunale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La pronuncia il difensore in tribunale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arringa

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Arringa

A Ancona R Roma R Roma I Imola N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pronuncia il difensore in tribunale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arringa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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