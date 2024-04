La Soluzione ♚ Facile a litigare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Facile a litigare. RISSOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Facile a litigare: Enrique Omar Sívori (San Nicolás de los Arroyos, 2 ottobre 1935 – San Nicolás de los Arroyos, 17 febbraio 2005) è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Soprannominato El Cabezón per la folta capigliatura scura che spiccava sul corpo minuto, è considerato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio. L'IFFHS lo classifica alla 36ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, alla 16ª posizione in quella relativa ai più forti sudamericani e alla 5ª posizione per quanto concerne gli argentini. Nel marzo del 2004 ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Enrique Omar Sívori (San Nicolás de los Arroyos, 2 ottobre 1935 – San Nicolás de los Arroyos, 17 febbraio 2005) è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Soprannominato El Cabezón per la folta capigliatura scura che spiccava sul corpo minuto, è considerato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio. L'IFFHS lo classifica alla 36ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, alla 16ª posizione in quella relativa ai più forti sudamericani e alla 5ª posizione per quanto concerne gli argentini. Nel marzo del 2004 ... rissoso m sing incline alla rissa Sillabazione ris | só | so Pronuncia IPA: //ris'soso/ o IPA: /ris'sozo/ Etimologia / Derivazione dal latino rixosus che deriva rixa cioè "rissa" Sinonimi aggressivo, arrogante, attaccabrighe, bellicoso, facinoroso, litigioso, manesco, prepotente, rabbioso, violento

Contrari arrendevole, bonario, conciliante, discreto, pacifico, ritroso Parole derivate rissosità Altre Definizioni con rissoso; facile; litigare; È sempre pronto a scattare; È più facile percorrerla al ritorno; È facile preda della rabbia; La attacca chi vuole litigare; Sono sempre in vena di litigare; Un gioco che non dà motivo di litigare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Facile a litigare

RISSOSO

R

I

S

S

O

S

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Facile a litigare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.