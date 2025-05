Nome popolare del grillo nei cruciverba: la soluzione è Saltamartino

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Nome popolare del grillo' è 'Saltamartino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALTAMARTINO

Curiosità e Significato di "Saltamartino"

Vuoi sapere di più su Saltamartino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Saltamartino.

Il saltamartino è un insetto appartenente alla famiglia degli Ortotteri, noto per il suo caratteristico salto agile e lungo. Spesso associato al grillo, si distingue per il corpo slanciato e le lunghe zampe posteriori, utilizzate per saltare. Il suo canto melodioso è apprezzato in molte culture.

Come si scrive la soluzione: Saltamartino

Hai davanti la definizione "Nome popolare del grillo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

