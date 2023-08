Sui menù vengono segnalati quelli alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sui menù vengono segnalati quelli alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLERGENI

Significato/Curiosita : Sui menu vengono segnalati quelli alimentari

State avanzate diverse ipotesi sui possibili vantaggi che questa struttura darebbe all'animale: dalle funzioni alimentari, legate a una più facile cattura... Perde normalmente. lo stesso argomento in dettaglio: allergeni alimentari. la maggioranza degli allergeni alimentari finora studiata mostra caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sui menù vengono segnalati quelli alimentari : menù; vengono; segnalati; quelli; alimentari; Mac nel menu dei McDonald s; Il ristorante le elenca nei menu degustazione; Generalmente è fuori dal menù : piatto del; Specialità dei menu cinesi; Menu; Lo è l assemblea alla quale intervengono tutti; Intervengono alle inaugurazioni importanti; Gli ordini che vengono diramati; vengono impiegati per i piccoli calcolatori; Il momento nel quale i nodi vengono al pettine; Quelli pedonali sono segnalati da strisce sull asfalto; Posti auto segnalati da una P; Ad Annibale furono fatali quelli di Capua; Ci sono quelli circolatori e quelli scheletrici; In Italia sono 24 quelli Nazionali; quelli nautici sono più larghi; Lo sono tutti quelli che approvano; Sostanze per gli integratori alimentari ; Adatti a regimi alimentari particolari; Negozio che vende prodotti alimentari e da casa; Regimi alimentari ; Sostanze alimentari ;

Cerca altre Definizioni