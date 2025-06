Compensata per le perdite nei cruciverba: la soluzione è Risarcita

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Compensata per le perdite' è 'Risarcita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISARCITA

Curiosità e Significato di Risarcita

La soluzione Risarcita di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Risarcita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Risarcita? Compensata per le perdite indica una situazione in cui qualcuno riceve un risarcimento o indennizzo per le perdite subite. Significa che i danni o le mancanze sono stati adeguatamente compensati, ristabilendo l'equilibrio. In altre parole, si è ottenuto ciò che serve per coprire i danni causati. Alla fine, si garantisce così un giusto ristoro per le conseguenze negative subite.

Come si scrive la soluzione Risarcita

Non riesci a risolvere la definizione "Compensata per le perdite"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

S Savona

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S L E S I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESSEMI" LESSEMI

