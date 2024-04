La Soluzione ♚ Categorie di cittadini La definizione e la soluzione di 4 lettere: Categorie di cittadini. CETI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Categorie di cittadini: Italiana sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto fondamentale. «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono... Tau Ceti (t Cet / t Ceti) è una stella visibile nella costellazione della Balena, di magnitudine +3,50. Trovandosi a una distanza di 11,9 anni luce dal sistema solare, è la diciannovesima stella più vicina, nonché la settima stella più vicina visibile a occhio nudo e la stella singola di classe G più vicina al Sole. t Ceti è classificata come una nana gialla di classe spettrale G8,5 V; è dunque una stella simile al Sole, anche se più piccola: ... Altre Definizioni con ceti; categorie; cittadini; Frutteti abbondanti in Sicilia; Abbondano in Sicilia; Categorie sociali; I cittadini laziali d una nota abbazia; Cittadini della Libia;

