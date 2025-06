Abborracciate raffazzonate alla meno peggio nei cruciverba: la soluzione è Accroccate

ACCROCCATE

Curiosità e Significato di Accroccate

Approfondisci la parola di 10 lettere Accroccate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Accroccate? Accrocate indica cose fatte in modo approssimativo, improvvisato e spesso poco stabile, come lavori mal fatti o assemblaggi di fortuna. È come mettere insieme qualcosa senza cura, con materiali o metodi scadenti. Usato figurativamente, descrive situazioni o soluzioni affrettate e poco accurate. Insomma, rappresenta un modo di fare le cose alla buona, senza attenzione ai dettagli.

Come si scrive la soluzione Accroccate

La definizione "Abborracciate raffazzonate alla meno peggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

