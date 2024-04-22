Un calcio effettuato dal portiere

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un calcio effettuato dal portiere' è 'Rimando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMANDO

Perché la soluzione è Rimando? Quando il portiere colpisce la palla con il piede, si tratta di un'azione che può essere definita come un rimando. Questa tecnica viene utilizzata per rilanciare il gioco rapidamente e mantenere il possesso della palla, spesso in situazioni di pressione o quando si desidera un rilancio lungo. Il rimando permette di mettere in gioco i compagni di squadra e di preparare una nuova fase offensiva o difensiva. La sua efficacia dipende dalla precisione e dalla potenza del calcio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un calcio effettuato dal portiere". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un calcio effettuato dal portiere nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimando

Quando la definizione "Un calcio effettuato dal portiere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un calcio effettuato dal portiere" conferma che la soluzione 'Rimando' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rimando

R Roma I Imola M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un calcio effettuato dal portiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimando' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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