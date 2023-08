Come un portiere di calcio che può uscire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un portiere di calcio che può uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VOLANTE

Significato/Curiosita : Come un portiere di calcio che puo uscire

Dieci di loro possono toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa; uno solo, posto a difesa della porta (e perciò detto "portiere"), può toccare... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volante (disambigua). il volante è un organo meccanico di forma circolare che serve per controllare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

