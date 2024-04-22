Affannato per la corsa

SOLUZIONE: ANSANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affannato per la corsa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affannato per la corsa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ansante? Un individuo che corre con grande velocità può sentirsi affaticato, con il respiro affannoso e il cuore che batte forte. Questa sensazione di disagio e fatica viene spesso associata a uno stato di respiro affannato, che riflette la sua lotta per mantenere il ritmo. Quando si è molto impegnati in un'attività fisica intensa, si può percepire questa condizione di respirazione affannata.

Per risolvere la definizione "Affannato per la corsa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affannato per la corsa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ansante:

A Ancona N Napoli S Savona A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affannato per la corsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

