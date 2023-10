Spira impetuosamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spira impetuosamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Spira impetuosamente

Tradizionale nell'area, venne meccanizzata con l'uso del vapore e crebbe impetuosamente la tradizionale lavorazione del ferro, dando vita a grandi industrie... Tradizionale nell'area, venne meccanizzata con l'uso del vapore e crebbela tradizionale lavorazione del ferro, dando vita a grandi industrie... Bora Bora (in francese; Porapora o Popora in tahitiano, che significa: la primogenita; anticamente nota come: Vavau) è un'isola facente parte dell'arcipelago delle Isole della Società, precisamente nel gruppo delle Isole Sottovento, nell'Oceano Pacifico. Amministrativamente è ricompresa nella collettività d'oltremare della Polinesia francese e comprende l'omonimo comune (capoluogo Vaitape), cui appartiene anche l'atollo di Tupai. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

